Starsand Island lanseres for både PC og Xbox neste uke

Fans av såkalte life-sims har lenge hypet det kommende Starsand Island, utviklet av Seed Lab. Vi har fått flere sniktitt på det tidligere, ikke minst under Gamescom, og det ser absolutt ut til å bli en hyggelig og fredelig opplevelse der vi får innrede og designe vårt eget drømmehjem på landet. Men det er mer å gjøre i spillet enn som så, ikke minst slåss og utforsker vi fascinerende dyreliv som vi senere vil kunne temme, noe som forhåpentligvis vil gi ytterligere dybde til spillet.

Nå har utviklerne kunngjort at vi snart kan sjekke det ut selv. Starsand Island slippes på både Steam Early Access og Xbox Game Preview 11. februar, altså i neste uke.

Du kan sjekke ut den nyeste traileren nedenfor for å få et inntrykk av hvordan spillet ser ut og hvordan det fungerer, med mye gameplay. Det ferdige spillet vil også bli lansert på PlayStation 5 og Switch 2 senere i år.