Starsand Island ønsker å redefinere NPC-forhold

Det kommende Starsand Island vil være et spill å følge med på for fans av life-sim. Dette spillet, som regnes som "The Sims of the farming genre", legger stor vekt på å utvikle og bygge relasjoner med de ulike NPC-ene og karakterene, så mye at det til og med har til hensikt å "redefinere" hvordan vi forstår og opplever NPC-interaksjoner.

I en ny pressemelding får vi vite hvordan utvikleren Seed Lab har tilnærmet seg denne innsatsen, og bemerker at den dreier seg om to kjerneprinsipper; mer intrikate og sammenflettede interaksjoner og å gjøre romantikk til mer enn bare dialog.

Dette inkluderer også å levere livligere NPC-er som opptrer mer autentisk og som serverer unike interaksjoner som fører til gradvise og realistiske voksende forhold. På toppen av dette kommer QTE-hendelser, personlige kallenavn, relasjonsdrevet spill som gjør at du får bedre belønninger avhengig av hvor godt du kjenner en NPC, et sosialt system som er avhengig av at karakterene bidrar til å bygge øya og ikke verktøy, og også emosjonelle historier som NPC-ene kan dele.

Utover dette kan vi forvente at NPC-ene vil huske interaksjonene dine, påvirke hverdagen din ytterligere og vokse sammen med spilleren som en gjensidig partner.

Noen av partnerne som vil være tilgjengelige å møte og få kontakt med, inkluderer Zerine, Zephyria, Solara, Serena, Pastelle, Lunelle, Delfin og Aurelis.

Starsand Island forventes å lanseres i slutten av 2025 på PC og konsoller.