Starsand Island tilsynelatende "praise-bombed" når utvikler spør "er dette en slags overprising som et angrep?"

Når fansen finner noe, selv mindre eller marginalt, som de ikke liker ved et videospill, kan det ofte føre til "anmelderbombing", et premiss der en stor del av samfunnet går sammen om å gi et prosjekt urimelig lave poengsummer og tilbakemeldinger. Det er slett ikke tilfelle i denne situasjonen, da en utvikler snarere ser ut til å stå overfor det som har blitt kalt "ros-bombing".

Seed Sparkle Lab, skaperen av Starsand Island, har publisert en uttalelse på Steam der de kommenterer det de har sett på som et angrep som bruker ros som våpen. Ideen er at noen ser ut til å bruke roboter eller AI til å kjøpe kopier av Starsand Island, spille i noen minutter, og deretter legge igjen en veldig positiv anmeldelse av spillet på Steam, før de refunderer tittelen kort tid etterpå. Det er ikke en bekreftet teori fra Seed Sparkle Lab, men som utvikleren uttrykker det :

"Vi har ingen konkrete bevis, men det føles som om noen kan gjøre dette med vilje. Det som gjør det enda mer forvirrende, er at denne tilnærmingen ikke er billig, siden det å legge igjen en anmeldelse krever at du kjøper spillet. (Vi oppdaget senere at noen av disse kontoene refunderte spillet etter å ha lagt ut anmeldelsene sine)."

Studioet har beskrevet den merkelige situasjonen som noe som bruker "overprising som et angrep" og at de vil at den som gjør dette skal slutte, slik at de kan "fokusere på å bygge et godt produkt og gi spillerne som virkelig liker spillet vårt en bedre opplevelse." Studioet avslutter med "vær så snill og la oss fokusere på å lage spillet vårt i fred. Vi utgjør ingen trussel mot noen."

Siden denne bønnen ble gjort, har utvikleren publisert en annen uttalelse som snakker om planene den har for Starsand Island, og hvordan den som svar på ekte tilbakemeldinger fra samfunnet tar en titt på mangelen på stemmeskuespill og historieinnhold, modellklipping og stive kontroller, og mer.