Starship Troopers - Terran Command har nå en kartredigerer

Å skyte insekter og beseire fiender har alltid vært en stor del av spillverden. Mandag slapp Slitherine og The Artistocrats en oppdatering til det populære Starship Troopers - Terran Command. Den lar deg bygge nivåer med utløsere, oppdrag, forskjellig terreng og tilpasse et kart etter behov. Dette gjør at du kan realisere dine egne scenarier. Sammen med Steam Workshop kan du dele kreasjonene dine så vel som andres. Slitherine og The Artistocrats skriver som følger:

"Fra og med i dag har hver Starship Troopers: Terran Command-spiller verktøyene for å gjenskape nivåer med en kompleksitet som ligner på de i det originale spillet, med skriptede hendelser, store baser og tonnevis av bugs som angriper det mobile infanteriet. Spillere har full tilgang til alt som ble brukt til å lage den opprinnelige kampanjen, inkludert grafikkelementer og den kraftige skriptmotoren."

Det kan med andre ord være verdt å plukke opp våpnene og begynne å drepe insekter igjen.