Starship Troopers - Terran Command vinner prisen for beste strategispill ved TIGA Games Industry Awards 2023.

Tidligere denne uken ble vinnerne av TIGA Games Industry Awards 2023 offentliggjort, og det var Starship Troopers - Terran Command som vant prisen for beste strategispill.

Terran Command fikk prisen etter å ha imponert dommerne med sin utmerkede spilldesign, flotte lyddesign og sterke visuelle design. Andre spill som ble nominert i kategorien er One Military Camp, Hellcard og Toy Tactics.

Ellers vantPowerWash Simulator også i kategorien Casual Game, Disney Illusion Island vant i kategorien Social Game og The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me vant i kategorien action- og eventyrspill.