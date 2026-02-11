Starship Troopers: Ultimate Bug War lanseres i mars

HQ

Hvis du har hatt glede av å spre demokrati i Helldivers II, men har lengtet etter en mer offisiell tilbakevending til Starship Troopers-formelen, har vi noen gode nyheter å dele.

Utvikleren Auroch Digital (kjent for Warhammer 40,000: Boltgun) er klar til å sette sin actiontittel Starship Troopers: Ultimate Bug War i hendene på fansen. Det retroinspirerte FPS-spillet vil debutere på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 så snart som 16. mars, noe som betyr at vi bare er en snau måned unna full ankomst.

Når det gjelder hva dette spillet vil bringe til bordet, blir vi fortalt at det ser spillere slippe inn i det en gang nydelige kystparadiset Zegema Beach med den hensikt å utrydde de forskjellige Arachnid-insektartene som har tatt over området. Selv om det kan virke som en ganske dødelig jobb, er det en viktig jobb, ettersom tjenesten garanterer statsborgerskap i Føderasjonen i dette farlige universet.

Med lansering snart, blir vi også fortalt at forhåndsbestillinger for PS5- og Switch 2-utgavene av spillet nå er tilgjengelig, og at det er en ny trailer du kan se i sin helhet nedenfor.

Kommer du til å spille Starship Troopers: Ultimate Bug War neste måned?