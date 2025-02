Start dagen som The Simpsons med denne tannbørste- og tannkremkombinasjonen

HQ

Har du noen gang ønsket å bytte ut tannkremens mintfriskhet med den klissete sødmen til en Squishee-shake? Hvis det av en eller annen bisarr grunn er deg, har vi noen gode nyheter å dele.

Tannpleiemerket Hismile har gått sammen med 20th Century Television om en ny kolleksjon med The Simpsons-tema for munnhygieneprodukter. Samarbeidet omfatter en knallgul tannbørste med The Simpsons -logoen på, samt en tube med "Purple Squishee" tannkrem.

Vi har blitt fortalt det: "Start dagen på The Simpsons måte, med en tannpussopplevelse som er full av smak og spenning! Bli den første til å prøve vår nye elektriske Simpsons-tannbørste og Purple Squishee-tannkrem med smak - så morsom og frisk at selv Bart ville like den."

Som det ser ut nå, kan du få tak i en av disse The Simpsons tannlegepakkene i dag for £60 for å legge til tannbørsten og tannkremens tjenester i morgenrutinen din. Hvis du bare vil prøve Squishee tannkrem, kan du kjøpe den separat for £ 11.

Dette er en annonse: