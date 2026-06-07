Start din egen dommedagskult i Join Us på PC og Xbox Series X/S i mars

Av alle utstillingsvinduene og begivenhetene vi har vært heldige nok til å hengi oss til den siste uken har det blitt gjort veldig få kunngjøringer og lovet at spill skal lanseres i mars 2027. De fleste ser ut til å favorisere enten august til oktober 2026 eller februar 2027, men Wolf Haus Games tar en annen rute.

Som en del av Xbox Games Showcase presenterte utvikleren en ny titt på Join Us og bekreftet at prosjektet faktisk ville lanseres en gang i mars 2027 på PC og Xbox Series X / S, og tilsynelatende PS5, som Xbox Wire forteller oss å "se utviklerens nettsted for andre plattformer", uten slik tilleggsinformasjon som ennå ikke er delt på devs nettsted.

Når det gjelder hva dette spillet handler om, er det et samarbeidsprosjekt i en åpen verden der målet er å starte en dommedagskult, rekruttere tilhengere, lære dem dine måter, og deretter ellers gjøre alt som er nødvendig for å forberede kulten din på den forestående apokalypsen.

Denne siste traileren for spillet satte for første gang søkelyset på spillets fortelling, i tillegg til å fokusere på "rekruttering, tilhengerhåndtering, kaotiske kamper og nye garderobealternativer." Sjekk det hele nedenfor før Join Us lanseres en gang i mars 2027.