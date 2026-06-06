Start en kafé i ditt gamle nabolag i Froggy Brews' nye demo

Å vende tilbake til sin gamle hjemby kan vekke alle slags følelser. Vi er alle knyttet til stedet vi vokste opp på en eller annen måte, og Froggy Brews utforsker denne tilknytningen, samtidig som vi får et avslappet og koselig spill der vi driver en tebutikk.

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I Bloomville vender Froggy tilbake for å se hva hans gamle nabolag har å by på. Du skal brygge te, lete etter ressurser og utforske verden rundt deg. Som annonsert på kveldens presentasjon, er det en ny demo tilgjengelig, som viser frem nye karakterer, te-dekorasjonssystemer, samt en titt på verdenen og dens historier.

Froggy Brews Spillet er fortsatt under utvikling, men når det lanseres vil det være tilgjengelig på PC via Steam, Itch.io, Epic Games Store, samt på Nintendo Switch og Switch 2, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S.