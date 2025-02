Start uken med The Elder Scrolls V: Skyrim-musikken på sekkepipe

HQ

Sakte, men sikkert har Ally Crowley-Duncan fått et stort publikum gjennom Instagram-kontoen Piper.Ally, der hun tolker all slags musikk med sekkepipe. Nylig fikk hun til og med spille på en NFL-kamp, noe som må sies å være en slags anerkjennelse.

Nå har hun kastet seg over noe vi mistenker at mange av dere vil kjenne igjen, nemlig The Elder Scrolls V: Skyrim. Hvis du synes at den episke og utpreget fantasy-pregede Dragonborn-melodien egner seg veldig godt til sekkepipe - så har du helt rett.

Hør hennes strålende fremføring nedenfor.

Bilde fra Piper.Allys YouTube-kanal.