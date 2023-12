HQ

The Invincible ble lansert forrige måned og byr på et svært originalt eventyr om overlevelse på en avsidesliggende planet, basert på en bok med samme navn skrevet av Stanisław Lem. Nå mener utvikleren Starward Industries at det er på høy tid at vi får vite mer om denne tittelen, og har derfor delt en video kalt 11 Facts, som gir oss nettopp dette.

Hvis du har vært nysgjerrig på dette sci-fi-eventyret, bør du absolutt sjekke det ut, og ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet heller.