State of Decay 3 alfa-test vil finne sted allerede i mai

Etter en lang periode med stillhet begynner det endelig å skje ting med State of Decay 3. Undead Labs har bekreftet at spillet går inn i en ny fase med offentlige alfatester som skal begynne allerede i mai. Disse testene er ment å gi oss en tidlig smakebit av hva studioet har jobbet med, med fokus på co-op for opptil fire spillere, forbedret basebygging, ressursstyring og ifølge utviklerne selv, "en hel masse kamp". Kort sagt: klassisk State of Decay, men i en større skala. Spillets skaper, Brant Fitzgerald, beskriver oppsettet som følger :

"Hvis du synes det høres gøy ut å lete etter forsyninger midt i et zombieutbrudd, så ta med deg ryggsekken, pakk noen magasiner og gå over til nettstedet vårt for å finne mer informasjon og registrere deg for å få sjansen til å bli med i alfaen."

Det faktum at studioet nå åpner dørene for spillere, er også et tydelig tegn på at prosjektet har kommet langt. Det ble faktisk kunngjort tilbake i 2020, men har siden ført en ganske lavmælt eksistens. Så langt er det bare bekreftet for PC og Xbox Series X/S, men vi ser for oss at PlayStation 5 også vil bli lagt til. Hvis du vil bli med i alfaen, kan du registrere din interesse her.