State of Decay 3 Beta-versjonen er planlagt til senere i år

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Undead Labs var et av flere studioer som ble rammet av Microsofts massive nedbemanninger i sommer. Heldigvis vil de ikke bli lagt ned, men i stedet bli kjøpt opp av en ny eier som ennå ikke er offentliggjort.

I mange år har de jobbet med « State of Decay 3, som skal lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Nå har de via sin nettside delt litt mer om planene sine for spillet, som tilsynelatende skal lanseres i 2027, men du vil kunne prøve det allerede i år:

«Overlevende, begynn å hamstre forsyninger, for dere vil ønske å være forberedt. Lukkede betatester for « State of Decay 3 er på vei før utgangen av 2026, noe som gir spillerne den største praktiske innblikk hittil i det neste kapittelet i State of Decay-serien før lanseringen i 2027.»

Hvis du ønsker å delta i betatesten, kan du registrere din interesse via denne lenken. Selv om Microsoft ikke lenger eier Undead Labs (og dermed heller ikke eier « State of Decay 3), opplyser de på Xbox Wire at Game Pass-abonnenter kan være trygge – spillet vil bli inkludert som tidligere lovet.