State of Decay 3 har "kinematikk i spillet"

De tidligere State of Decay-spillene var begge ganske rett frem zombie-overlevelsestitler som aldri imponerte i teknologiavdelingen og manglet kuttscener. Men kort tid etter utgivelsen av State of Decay 2 ble Undead Labs kjøpt av Microsoft.

Da State of Decay 3 ble annonsert for nesten 3 år siden, fikk vi se en filmatisk CGI-trailer som så fantastisk ut, og det virker som om denne typen presentasjon og fortelling er noe vi også bør forvente av det nye spillet. Twitter-brukeren Idle Sloth har lagt merke til at Senior Cinematic Artist Alan Diekfuss avslører på LinkedIn at " kinematikk i spillet" er noe han for tiden jobber med for spillet.

Idle Sloth påpeker også at direktør for animasjons- og animasjonsteknologi Simon Sherr skriver på LinkedIn:

"Utvikling av et nytt Microsoft-studio under Undead Labs i Orlando Fl, Regi animasjon og animasjonsteknologi i UE5 for Microsoft XGS Undead Labs "State of Decay 3" og fremme samarbeid på tvers av studioanimasjonsteknologi og animasjonsteknologiinitiativer på tvers av XGS."

I utgangspunktet virker det som om vi bør forvente at Undead Labs hever listen ganske mye for State of Decay 3 når det gjelder filmklipp og animasjoner i spillet. Dessverre har vi fortsatt ingen anelse om når spillet forventes å bli utgitt, men forhåpentligvis er det ikke så langt unna med tanke på at det ble avslørt 2020.