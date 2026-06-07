State of Decay 3 lever, og nå har vi fått et glimt av gameplayet

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Under kveldens Xbox Games Showcase fikk vi endelig se den første virkelige spilltraileren for State of Decay 3. Undead Labs' kommende zombieoverlevelsesspill har nå også et klarere utgivelsesvindu, ettersom Xbox har bekreftet at spillet vil lanseres en gang i 2027.

Traileren viste frem utforskning av den åpne verdenen, bygging av bosetninger, våpenhåndverk, flerspiller og selvfølgelig masse zombieslakt. Ifølge Undead Labs er alt som vises i traileren hentet direkte fra spillet og er ikke CGI. State of Decay 3 vil også støtte solo og co-op for opptil fire spillere i en delt verden, der spillerne kan bygge lokalsamfunn, ta over flere baser og overleve sammen.

For mer inngående informasjon, sjekk ut Xbox Wire.

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Spillet kommer til Xbox Series X / S, Game Pass og Steam. Det vil også være en Xbox Play Anywhere-tittel.