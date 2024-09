State of Play avsluttes med et smell: Ghost of Tsushima spinoff kommer i 2025

State of Play -sendingen ble nettopp avsluttet, og med det så vi avsløringen av et veldig etterlengtet, men også ganske overraskende prosjekt fra Sucker Punch, studioet bak Ghost of Tsushima.

Dette prosjektet heter Ghost of Yōtei og er en spinoff som har en helt ny hovedperson, en kvinnelig kriger ved navn Atsu. Historien dreier seg om hennes reise rundt i landene rundt Mount Yōtei, i år 1603, et område som vi blir fortalt har "vidstrakte gressletter, snødekte tundraer og uventede farer". Du trenger nok ikke å bli fortalt dette, men landskapet ser også ut til å være helt fantastisk, med fantastiske og betagende kulisser.

Sucker Punch skriver følgende om omgivelsene i en artikkel på PlayStation Blog: "Selv om vi ikke går nærmere inn på historiens detaljer i dag, kan vi avsløre at Atsus reise finner sted i 1603, mer enn 300 år etter hendelsene i Ghost of Tsushima. Historien vår utspiller seg i landene rundt Mount Yōtei, en ruvende topp i hjertet av Ezo, et område av Japan som i dag er kjent som Hokkaido. I 1603 var dette området utenfor Japans herredømme, og det var fylt med vidstrakte gressletter, snødekte tundraer og uventede farer. Det er langt fra de organiserte samuraiklanene som levde i Tsushima, og det er rammen for en original historie vi gleder oss til å fortelle."

Ghost of Yōtei er for øyeblikket satt til en 2025-utgivelse på PS5-konsoller. Vi har ikke en fast dato i tankene ennå, men du kan se den fantastiske kunngjøringstraileren nedenfor.

Siden dette er Sucker Punchs første spill utviklet for PS5, vil dette tillate teamet å gjøre et par ting det ikke kunne på forhånd, som også forklart i bloggen: "Vi har massive siktlinjer som lar deg se langt utover omgivelsene, helt nye himler med blinkende stjerner og nordlys, enda mer troverdig bevegelse fra vind på gress og vegetasjon, og flere forbedringer vi vil dele i fremtiden. De nye omgivelsene gir oss også muligheten til å introdusere nye mekanikker, spillforbedringer og til og med nye våpen."