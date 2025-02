State of Play avsluttes med et smell! Housemarque avslører sitt neste prosjekt: Saros

State of Play -sendingen har nettopp kommet til en slutt, og med det tilbød et utstillingsvindu som hovedsakelig fokuserte på tredjepartsproduksjoner, og serverte utgivelsesdatoer på noen lovende spill. Selv om showet var ganske bra alt tatt i betraktning, sparte Sony kanskje sin beste avsløring til slutt, da vi til slutt fikk møte Saros.

Navnet er riktignok litt uortodokst, så la meg sette litt farge på det. Saros er et actionspill for én spiller i tredjeperson som skal bygge videre på Returnal. Hvorfor Returnal, spør du kanskje? Saros utvikles av Housemarque, det samme finske studioet som leverte den utmerkede, råtøffe actiontittelen til PlayStation 5-systemene for et par år siden. Ellers vil Rahul Kohli tilsynelatende være med i spillet i en ledende rolle, som avsløringen bekrefter.

Nå er den store haken at dette er alt vi vet om Saros akkurat nå. Du kan se avsløringstraileren for spillet nedenfor, men ellers må du vente til senere i 2025 for en skikkelig gameplay-avsløring før den faktiske lanseringen for spillet som skjer en gang i 2026. Det vi også har er et PlayStation Blog-innlegg som forklarer litt mer, og legger til :

"Saros er et actionspill med den hjemsøkende historien om en tapt off-world-koloni på Carcosa under en illevarslende formørkelse. Du spiller som Arjun Devraj, en mektig Soltari Enforcer som ikke skyr noen midler for å finne den han leter etter. Målet vårt er å skape en emosjonell og kraftfull karakterstudie som utforsker hva det koster å skape en ny fremtid.

"Arjun spilles av Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher). Rahul gir virkelig liv til Arjun i en fantastisk forestilling. Han har vært en strålende samarbeidspartner for å fortelle historien vår og en forkjemper for spillet. Han er heller ikke alene på Carcosa, og vi kommer til å avsløre mer av vårt fantastiske ensemble av npc-er og informasjon om historien fremover.

"En viktig spillmessig forskjell mellom Saros og Returnal er permanente ressurser og progresjon, noe som gjør hvert eneste dødsfall verdifullt. Etter hver død vil du møte en forandret verden, men i Saros vil du kunne velge og permanent oppgradere utrustningen din fra et utviklende sett med våpen og draktoppgraderinger for å "komme sterkere tilbake" for å overvinne utfordringene du står overfor på Carcosa."