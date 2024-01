Statham og Stallone tilknyttet Fury-regissørens nye actionfilm

HQ

Det går veldig bra for David Ayers actionfilm, The Beekeeper, som i skrivende stund nettopp har passert 100 millioner dollar på verdensbasis etter noen uker på kino. Ayer er allerede i gang med sin neste film, og også her er det Jason Statham som skal bære ansvaret i hovedrollen, men nå kaster han inn et annet sterkt kort når det gjelder actionsjangeren, nemlig Sylvester Stallone. Dog ikke i den rollen du kanskje først tenker på, men som manusforfatter, sammen med Chuck Dixon.

Levon's Trade handler om hvordan Levon Cade (Statham) legger dagene i Black Ops bak seg for å bli bygningsarbeider og dermed få mer kvalitetstid med datteren. Men lykken blir kortvarig. Datteren forsvinner selvfølgelig, og han blir tvunget til å gå tilbake til sin gamle jobb. Sporene fører ham til en enorm konspirasjon som truer med å forandre alt ...

Amazon MGM Studios eier rettighetene og planlegger å lansere Levon's Trade på kino en gang i fremtiden.

Takk, The Wrap.