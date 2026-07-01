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Storbritannia har lenge lovet å øke investeringene i forsvaret betydelig, og nå ser vi endelig at dette blir en realitet. Statsminister Keir Starmer, som kanskje bare vil sitte i embetet i et par uker til eller høyst et par måneder etter sin avgang, har lagt frem en investeringsplan for forsvaret på 15 milliarder pund, med det forbeholdet at finansieringen skal komme fra kutt i budsjettene på andre områder.

Ifølge BBC News er dette en del av en bredere plan om å øke forsvarsutgiftene til 80 milliarder pund i året innen 2029. Planen er at mye av denne finansieringen skal komme fra vei- og energiprosjekter som ikke lenger gjennomføres som planlagt, med angivelig 10,3 milliarder pund allerede avsatt og regnskapsført, men ytterligere 4,3 milliarder pund som fortsatt må skaffes. Det er sannsynlig at dette vil bli en utfordring den neste statsministeren må løse, kanskje en oppgave Andy Burnham kan ta tak i mens han sitter i nr. 10 North.

Det bør nevnes at denne nye planen innebærer en økning i forhold til de 13,5 milliarder pund som den tidligere forsvarsministeren John Healey lovet før han trakk seg, men den er likevel langt fra den økningen på 28 milliarder pund som forsvarslederne har kjempet og presset på for.

Når det gjelder hvordan det øvrige forsvarsbudsjettet skal brukes, får vi vite at 64 milliarder pund skal gå til å forbedre Storbritannias kjernefysiske avskrekkingsmiddel, 5 milliarder pund til droner, 8 milliarder pund til å bygge neste generasjon av RAFs stealth-fly, i tillegg til planer om å videreutvikle Royal Navy og Royal Air Force.