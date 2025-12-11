Statue i ørkenen forbereder seg på Divinitys store kunngjøring på The Game Awards

HQ

For ti dager siden ble spillverdenen rystet av en hanske kastet av Geoff Keighley, eventprodusent og leder for The Game Awards, gallaen som vil kulminere 2025-kalenderen med Game of the Year-prisene, samt komme med store kunngjøringer av titler som kommer i 2026 og utover. Keighley tipset oss om et markedsføringstiltak rundt gallaen som har vunnet dagen i år for sin genialitet og for å holde seg nesten helt frem til åpningskvelden.

Vi snakker selvfølgelig om den merkelige statuen som dukket opp over natten i Mojave-ørkenen, der en bisarr kule omgitt av klør som glødet rødt under stjernene, var omgitt av en base full av forvridde skjelettvesener. En bølge av nysgjerrige tilskuere valfartet for å besøke objektet, mens både spillere og medier prøvde å finne ut hvilken mulig kunngjøring statuen refererte til - kunne det være fra Housemarques kommende tittel Saros, en ny DLC til Blizzards Diablo IV, eller kanskje til og med Bethesda spår en stor avsløring for The Elder Scrolls VI? Som det viser seg, var det ingenting av den slags, og kreditt til MP1st for å være den første til å finne ut av det.

Medieuttaket rapporterte at statuen hadde et design som var praktisk talt identisk med en registrert logo sammen med lisensen Divinity, med henvisning til den opprinnelige spillfranchisen opprettet av Larian Studios, som ganske mye bekrefter at i kveld vil kunngjøringen av det neste spillet i franchisen se. Og etter alt å dømme blir det en omstart.

Den første tittelen, Divine Divinity, ble utgitt i 2002 med ganske beskjeden suksess, og siden den gang har serien utvidet seg med varierende grad av suksess til de nyeste og mest populære delene, spin-offene (og delvis prequels) Divinity: Original Sin og Divinity: Original Sin 2. Det var disse som førte til at Larian ble valgt som studio til å ta over etter BioWare i Baldur's Gate-serien for å utvikle den tredje delen av serien, og resten er som kjent historie.

For å gå inn i et mye mer sumpete og spekulativt territorium, akkurat nå ville det være vanskelig for en full nyinnspilling av Divine Divinity å opprettholde spillingen til originalen, siden det var et ganske arkaisk action-RPG som var sterkt påvirket av Diablo-stilen på den tiden. En rimelig antagelse er at det ville ha mer av en tredjepersons- eller skuldervisningsfølelse, eller kanskje til og med omarbeide spillet slik at det passer til den vinnende turbaserte stilen, og det er også grunnen til at Larian nå holdes opp som en referanse i mediet.

Uansett lover statuen i ørkenen godt for en spennende fremtid, for Larian Studios er tilbake, og det alene er nok til å gjøre kveldens publikum på The Game Awards 2025 historisk.