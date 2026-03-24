Status for 2026: Et tilbakeblikk på de best rangerte spillene så langt

Vi er godt klar over at det er litt tidlig å snakke om Årets spill i slutten av mars. Men i stedet for å kaste seg ut i det med hodet først, er det kanskje en viss eleganse i å gjøre opp status underveis.

Det er akkurat det vi ønsker å gjøre her, samtidig som vi også vil fremheve de spillene som har gjort det best på Gamereactor så langt. Nedenfor finner du et utvalg - for det meste de avsluttende avsnittene i de aktuelle anmeldelsene - av de spillene vi anser som våre favoritter akkurat nå.

Feltet vil naturligvis endre seg utover året - det satser vi på - men spørsmålet er om vi allerede i slutten av november, når de mer kritiske diskusjonene starter, kan identifisere noen spill vi kommer til å snakke om.

Så la oss høre: Hvilket spill er din favoritt i 2026 så langt?

Resident Evil Requiem

Score: 9/10

"Uansett hvor du står på dette spekteret, uansett hvor kresen du kan være når det gjelder Resident Evil-formelen, er det veldig, veldig tydelig at Resident Evil Requiem er et strålende og minneverdig skrekkspill, et godt sammensatt siste kapittel som vil få fansen til å glede seg til hva Capcom har i vente for neste eventyr. Det er bare februar, og vi har allerede et par utmerkede skrekkspill å sette pris på, og med Capcoms siste tilbud er det en veldig stor sjanse for at vi vil snakke om Grace og Leons eventyr en gang til senere i år når prisutdelingssyklusen begynner, da dette er en fantastisk tittel og en du ikke bør og ikke kan gå glipp av. Bravo, Capcom, bravo."

Pokémon Pokopia

Score: 9/10

"Alt i alt har jeg hatt en veldig hyggelig tid i Pokopia, som aldri slutter å mate meg med nye ting å gjøre. Pokémons levekår må forbedres, gjenstander må bygges og eiendommer må planlegges. Vi har vel alle opplevd den typen spill der du gjentar mantraet "Jeg skal bare gjøre dette også" om og om igjen, helt til du endelig ser opp og innser at klokken er fem om morgenen og at du ikke har sovet et blunk. Det er min opplevelse av Pokopia i et nøtteskall, og jeg har allerede lyst til å kaste meg ut i det igjen. Hvis Nintendo fortsetter å eksperimentere med Pokémon på denne måten, ser fremtiden for merkevaren veldig lys ut!"

Reanimal

Score: 9/10

"Det er fantastisk mens det skjer, og heldigvis ble opplevelsen værende i meg da jeg fortsatte å gruble over symbolikken og hvordan det hele hang sammen i dagene etter at jeg nådde slutten. Nå har jeg en klar teori, og jeg gleder meg til å snakke med dere alle om både detaljene og helheten når dere får spille Tarsiers nyeste spill. Og alle dere som har den minste forkjærlighet for Little Nightmares, filmatiske plattformspill eller bare skrekk generelt, bør gjøre det, for Reanimal er allerede en utfordrer til det beste skrekkspillet i 2026. Og det fikk meg til og med til å le som en idiot."

Mio: Minner i bane

Score: 9/10

"Hvis du vil oppleve et Metroidvania med en litt mer tilgivende vanskelighetsgrad, uten å være lett på noen måte, så anbefaler jeg på det sterkeste å sjekke ut Mio: Memories of Orbit. Spillet selges til en svært rimelig pris på £15 og vil også være tilgjengelig på Game Pass på utgivelsesdagen, så det er vanskelig å finne en unnskyldning for ikke å gi dette spillet en sjanse."

World of Warcraft: Midnatt

Score: 9/10

"Så alt i alt er Midnight en veldig solid utvidelse. Levelling er fortsatt spennende, utstyrsanskaffelse føles mindre kjedelig, og Blizzard forstår tydeligvis hva som får spillet til å fungere. Det er World of Warcraft på sitt beste igjen."

Cairn

Score: 8/10

"Jeg likte tiden min med Cairn, det gjorde jeg virkelig. Men jeg skulle ønske Aava hadde eksponert karakteren sin litt mer. For å vende tilbake til måten spillet posisjonerer henne på, er det mye snakk om henne, og selv om dette er subtilt og undervurdert, kunne det ha vært fordelaktig for henne å avsløre litt mer av seg selv. Når det er sagt, er hun ikke akkurat en overfladisk karakter, og Cairn er ikke en forglemmelig historie om personlig stolthet, giftig ambisjon og evnen til å identifisere dårlige motiver hos seg selv og andre."

Romeo er en død mann

Score: 8/10

"Hvis du, som meg, er uforklarlig tiltrukket av Goichi "Suda51" Sudas sprø hjerne, bør du definitivt spille Romeo is a Dead Man, for det finnes rett og slett ikke noe lignende når det gjelder den totale spillopplevelsen. Spillet kan gjennomføres på 12-15 timer, avhengig av hvor grundig du er og hvilken vanskelighetsgrad du spiller på. Romeo is a Dead Man er nok et godt sted å starte hvis du vil få en smakebit av denne mannens forskrudde verden - ikke fordi den ikke er gal og absurd, for det er den - men fordi det er det mest lettfordøyelige og velfungerende spillet han har laget."

Mewgenics

Score: 8/10

"Det bokstavelige navnet på spillet - bortsett fra ordspillet med tvilsom smak - kommer fra avlskatter. Dette kommer med tegneserieaktige, men eksplisitte animasjoner, som kan slås av fra Innstillinger-menyen. Du kan prøve å påvirke hvem som kliner med hvem, men sluttresultatet er alltid et sjansespill. Hvis alt går bra, arver kattungen foreldrenes beste egenskaper og kan derfor slå tøffere motstandere. Dette er en av de mer nyskapende delene av det uvanlige spillet som ellers kan føles litt ensformig og tradisjonelt, selv om innholdsmengden matcher den rimelige prislappen godt."

Dokket

Poengsum: 8/10

"I første person blir alt mye mer utfordrende, men også mer realistisk, selvfølgelig, men jeg må innrømme at jeg foretrekker å se maskinene fra forskjellige perspektiver fra utsiden. Fremfor alt er det følelsen av å ha det gøy når jeg sitter i førerhuset på en maskin som er det viktigste her. Docked handler kanskje i bunn og grunn om å flytte tunge ting, men det gjør det på en glimrende måte, og det å sitte bak en joystick på en av maskinene er, som vi vet fra en gammel internettlegende, det som gir deg kraft. Så jeg har vanskelig for å se hvordan denne typen simulatorer kan lages på en mer underholdende måte enn det Docked faktisk klarer å gjøre. Til tross for at det er noen uutviklede deler og at det lider noe av det faktum at deres forrige tittel, Roadcraft, er bedre i nesten alle henseender. Hvis du likte tidligere spill fra utvikleren, er dette definitivt noe du bør sjekke ut."

Crimson Desert

Score: 8/10

"For mange løse ender som ikke ødelegger opplevelsen eller får meg til å slutte å spille, men de løfter det absolutt ikke til en kandidat til årets spill. Crimson Desert kan være et sted hvor du som spiller kan fortape deg i månedsvis, men ikke forvent at alle disse timene skal brukes på et berikende eventyr i en verden som, jeg gjentar, er fantastisk. Jeg kan se gjennom fingrene med visse tekniske problemer på grunn av prosjektets omfang og fordi de kan fikses med en patch, men det er rett og slett for mange designkonflikter på tvers av alle systemene som opererer samtidig til at jeg kan kalle det et "mesterverk". Hvis du kan leve med det og nyte reisen, selv om du ikke nødvendigvis forstår hvor den fører hen, er denne åpne verdenen verdt et forsøk."

Esoterisk ebbe

Score: 9/10

"Jeg elsket fortsatt å spille som The Cleric, og å rase gjennom Tolstad med min finkledde favorittgoblin ved min side. Esoteric Ebb er rett og slett et nydelig rollespill som setter spillerens handlingsrom i sentrum. Verdenen er fantastisk oppslukende, dyp og inviterer deg til å bli en stund med sjarmerende grafikk, karakterer og historie som er så detaljert at jeg gjerne tar et spill eller to til som foregår i denne verdenen. Hvis du er ute etter å kaste terninger, slåss mot skjeletter og prøve å flørte med alle skapninger med et hjerteslag, kommer du til å ha det kjempegøy med Esoteric Ebb. En fryd for bordspillere."