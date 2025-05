Steam avslører at ingen systemer ble brutt under nylige lekkasjerapporter

HQ

Etter ganske alvorlige rapporter om at Steam-brukere burde endre passordene sine for å unngå at dataene deres blir stjålet på grunn av en lekkasje, ser det ut til at ting ikke er fullt så alvorlige som vi først trodde. Valve har siden bekreftet at ingen av systemene deres faktisk ble brutt.

Dette kommer fra selskapet selv, som la ut på sin fellesskapsside at mens den fremdeles graver i kilden til lekkasjen - som så gamle tekstmeldinger inkludert engangskoder sendt til telefonnumre - ser det ut til at de lekkede dataene ikke kunne kobles tilbake til Steam-kontoer. Dette betyr at passord, betaling og personlig informasjon ikke ble lekket ut.

Så hvis du har endret passordet ditt etter å ha hørt om bruddet på 89 millioner brukeres data på nettet, er det ingen skade. Det skader tross alt aldri å endre passord, men det ser ut til at hvis du ikke gjorde det, har du det fortsatt bra.

Steam anbefaler at du behandler alle kontosikkerhetsmeldinger som du ikke spesifikt har bedt om som mistenkelige, og at du sjekker kontosikkerheten din regelmessig.