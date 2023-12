Steam avslører de mest spilte spillene i 2023

HQ

Nå som året går mot slutten, har Steam gitt oss en oversikt over de mest spilte spillene i 2023, i tillegg til en del annen interessant statistikk for dem som ønsker å se hvilke titler som virkelig dominerte året på PC-markedet.

Når det gjelder kategorien for mest spilte spill, ble Steams Best of 2023 delt inn i fire ulike kategorier. Platina, gull, sølv og bronse. Platinaspillene hadde over 300 000 samtidige spillere, gullspillene hadde 150 000, sølvspillene 80 000 og bronsespillene 40 000. I platinakategorien finner vi de vanlige Valve-spillene Dota 2 og Counter-Strike 2, men også Starfield, Baldur's Gate III og flere andre fyller ut denne kategorien.

En overraskende deltaker på platinalisten er Goose Goose Duck, et lagbasert spill som er to år gammelt, men som likevel har hatt over 700 000 samtidige spillere i år.

Når vi ser på toppselgerne, ser vi at det er en del crossovers som har flest spillere, men noen titler som Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare III og Hogwarts Legacy klarte å selge mange eksemplarer uten å nå toppen av antall samtidige spillere.

Sjekk ut all den offisielle statistikken fra Steam her.