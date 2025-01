Steam Awards 2024-vinnere kunngjort

HQ

Da 2024 gikk mot slutten, var Valve vertskap for Steam Awards 2024, der fellesskapet valgte sine favorittspill fra året. Med 11 kategorier som feiret alt fra innovasjon til visuell fortreffelighet, fremhevet prisene en rekke titler, fra storbudsjett-blockbustere til skjulte perler. Selv om Black Myth: Wukong vant flere priser, var det mange overraskelser og fortjente vinnere over hele linjen. Her er en fullstendig oversikt over vinnerne :



Årets spill: Black Myth: Wukong.

Årets VR-spill: Metro Awakening.

Årets kjærlighetsarbeid: Elden Ring.

Beste spill på Steam Deck: God of War Ragnarok.

Bedre med venner: Helldivers 2.

Fremragende visuell stil: Silent Hill 2.

Mest nyskapende spill: Liar's Bar.

Beste spill du er dårlig på: Black Myth: Wukong.

Beste lydspor: Red Dead Redemption.

Fremragende historierikt spill: Black Myth: Wukong.

Len deg tilbake og slapp av: Farming Simulator 25.



Hvilke av Steam Award-vinnerne står på ønskelisten din for 2025?