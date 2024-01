Steam-brukere gir fortsatt ikke opp Red Dead Redemption 2

HQ

2023 Steam Awards har blitt presentert, og dette er en community-drevet kåring der Steam -brukere kunne stemme på sine favorittspill i en rekke kategorier. Selv om mange av kategoriene så ut til å hylle passende spill, viste noen av kategoriene også at fansen ikke er klare til å gi opp visse spill, selv om utviklerne bak dem har gått videre til grønnere beitemarker.

For Red Dead Redemption 2, en tittel som Rockstar tilsynelatende bestemte seg for å gå videre fra for mange år siden, har blitt kåret av Steam-fellesskapet som vinner av Labor of Love Award for 2023. Det er en bisarr situasjon, ettersom spillet egentlig ikke har fått noen nevneverdig støtte på lenge fra Rockstar, og likevel har det vunnet en pris som kom med beskrivelsen "this game, to this day, is still getting new content after all these years.".

Når det gjelder resten av vinnerne, kan du se hele listen over vinnerne av Steam Awards 2023 nedenfor.