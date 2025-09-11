Steam-brukere kritiserer Borderlands 4 for elendig optimalisering

HQ

Borderlands 4 Endelig har et av årets mest etterlengtede spill blitt lansert. Men til tross for overveldende positive anmeldelser, er stemningen blant Steam-spillerne langt mer dyster, og mange klager over elendig optimalisering og rapporterer om bugs og krasj. En spiller skriver: "Skrudde det ned til Low graphics presets og klarte ikke å nå 60 FPS, selv med FSR oppskalering på mitt RX 6900 XT." En annen, som kjører en RTX 3080 Ti, rapporterer 30 fps på middels høye innstillinger ved 1440p og sier at det "ser verre ut enn BL3."

Gearbox har ennå ikke kommentert situasjonen offisielt, og det er ingen merknad om ytterligere hurtigreparasjoner på Steam. Problemene vil forhåpentligvis bli løst i løpet av de kommende dagene, men per nå ser Borderlands 4 ut til å være en krevende hodepine på PC - selv for high-end rigger.

Spiller du Borderlands 4, og har du støtt på noen tekniske problemer?