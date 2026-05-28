HQ

Noen dager før Valve la ut sin nye kontroller for salg via Steam, uttalte representanter i et intervju med IGN at de trodde lagerbeholdningen og produksjonskapasiteten var tilstrekkelig til å møte etterspørselen, men at det selvfølgelig er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mange som ville være interessert i et produkt. Og det må sies at spådommen deres var langt utenfor målet. Hvis du var klar akkurat på lanseringstidspunktet, var du kanskje heldig nok til å komme gjennom med en bestilling, men for mange var det en forgjeves kamp med oppdateringsknappen. Leveringstiden gikk fra 4-5 dager til 14-16 dager, for til slutt å vise en melding om at det var utsolgt. Tilsynelatende ble hele lageret utsolgt på under en halvtime. Hvis du er en av dem som gikk tomhendt derfra, fortvil ikke - flere er på vei, og du kan registrere deg via Steam for å motta en e-post når en er klar for deg. I motsetning til andre typer spillmaskinvare påvirkes ikke en kontroller i samme grad av komponentmangel, men spørsmålet er: er den i det hele tatt verdt hypen? Bør du i det hele tatt glede deg til å kunne bestille en? Vi har vært så heldige å få en enhet til test, og har testet den.

Steam Controller har eksistert før. Valves første eksperiment, også kalt "Steam Controller", var en ganske merkelig enhet som, til tross for at den hadde sine fans, ikke var en stor suksess. Den hadde to styreflater og bare en analog pinne. I denne nye versjonen er det fortsatt to styreflater, men det er en langt mer tradisjonell kontroller i de fleste andre henseender; den ender imidlertid opp med å være vesentlig forskjellig fra alle andre modeller du kan finne på markedet av en veldig stor og viktig grunn - Steam Input, som vi kommer tilbake til.

Steam Controller kommer i en brun eske med svart grafikk, og inne i esken er det tre elementer: kontrolleren, en USB-C til USB-A-kabel og en såkalt "puck". Bortsett fra de vanlige juridiske brosjyrene, er det bare et lite diagram som kort forklarer hvordan du kobler den til datamaskinen, og en QR-kode for en mer detaljert manual. Pucken kobles til en datamaskin og gir en 2,4 GHz-tilkobling, og etter en rask firmwareoppdatering kan den kobles til via pucken, Bluetooth eller kabel. Selve donglen kan ha opptil fire Steam Controllers koblet til seg, og hvis du holder nede R1 og B når du slår på kontrolleren, bytter den til Bluetooth og kobler seg til den enheten du sist paret den med. Så du kan for eksempel ha huben koblet til datamaskinen din, Bluetooth koblet til Steam Deck (og forhåpentligvis snart Steam Machine), og enkelt bytte mellom dem. Det er først og fremst dette oppsettet jeg har brukt for å teste den. Steam-dekket mitt er koblet til TV-en, og den bærbare datamaskinen min står på skrivebordet, og det har fungert sømløst. I løpet av 3 sekunder har den koblet seg til den ene eller den andre, avhengig av hvordan jeg har slått den på (2.4-tilkoblingen aktiveres ved å holde nede R1 og A når du slår den på).

Det er i utgangspunktet to viktige spørsmål når man kjøper en ny kontroller: Fungerer den bra, og føles den god å bruke? Hvis vi tar det siste spørsmålet først, er svaret ja, Steam Controller ligger godt i hendene, men det er en veldig subjektiv vurdering som kanskje ikke alle er enige i. Alle kan finne et par lærstøvler eller et par joggesko som passer, men hvilke av dem du foretrekker eller synes er mest komfortable, varierer fra person til person. Så når jeg sier at kontrolleren føles god i hendene dine, betyr det ikke så mye, for det er et spørsmål om preferanser. En sammenligning bidrar til å klargjøre ting, og den beste jeg kan tilby er at den ligner mest på en standard Xbox-kontroller, men med symmetriske pinner som på en DualSense. Pinnene er imidlertid plassert litt høyere og nærmere de andre knappene, så det vil ikke føles for uvant for folk som foretrekker den asymmetriske utformingen.

Dette er en annonse:

De to styreputene er plassert komfortabelt slik at du enkelt kan nå dem med tommelen. Selv om de gir kontrolleren et litt vanskelig utseende, er de ikke vanskelige å bruke, og viktigst av alt, de er ikke i veien. På baksiden er det fire ekstra knapper som er lett tilgjengelige - kanskje litt for lett. Som med mange andre kontrollere med knapper på baksiden, kan du ende opp med å trykke på dem ved et uhell. I prinsippet er ikke dette noe problem, siden de ikke er programmert med noen funksjon som standard, men det er verdt å være oppmerksom på.

På baksiden er det også to usynlige sensorer som registrerer om fingrene dine er på dem. På samme måte kan begge de analoge spakene føle om du berører dem. Akkurat som knappene på baksiden har de ingen funksjon programmert inn som standard, men dette gir et ekstra lag med funksjonalitet som du kan bruke i Steam, inkludert gyrofunksjonalitet som du kan stille inn slik at den bare er aktiv når sensorene registrerer berøring. De analoge spakene er magnetiske. Dette betyr at det ikke er noen fysisk friksjon når du beveger dem, noe som sies å gjøre dem mindre utsatt for stick drift. Tiden vil vise om dette stemmer, men det ser ut til å være den generelle oppfatningen om magnetiske pinner.

Hvis du er kjent med Steam Decks layout og funksjonalitet, vil du umiddelbart kjenne det igjen i Steam Controller. Det er mer eller mindre en direkte port, og Valves mål har vært å gi spilleren de samme mulighetene som å holde Steam Deck i hendene, selv når den er koblet til TV-en. Du trenger imidlertid ikke et Steam Deck for å dra nytte av funksjonaliteten; du trenger ganske enkelt en datamaskin med Steam, og det er nettopp her Steam Controller's genialitet kommer til syne. Generelt sett kan man si at det er en relativt standard kontroller; den føles faktisk litt billig. Den er veldig lett og laget av vanlig plast - utvilsomt et valg Valve har tatt for å holde kostnadene nede - men når du kobler den til Steam, går den fra å være en grei, kanskje middelmådig kontroller, til å åpne opp for en verden av muligheter som jeg ikke tror noen annen modell på markedet tilbyr.

Dette er en annonse:

I forbindelse med Steam Input kan du omprogrammere funksjonaliteten til alle knappene slik du vil. Du kan lage virtuelle menyer ved hjelp av styreflatene, eller bare bruke dem som mus eller til å duplisere de andre knappene. Det virkelig geniale kommer til syne når du dykker ned i PC-spill som normalt ikke støtter en kontroller. Sammen med Steam Input kan du simulere hvilken som helst funksjonalitet. Det er til og med mulig å spille strategi- eller simuleringsspill, som ofte har mange undermenyer og tastatursnarveier. Det er kanskje ikke det folk flest foretrekker, men som en som har spilt alle slags spill på Steam Deck i et par år nå, kan jeg si at det fungerer. Som et eksempel kan jeg nevne Alien vs. Predator fra 2010, en FPS som ikke støtter kontrollere på PC, men en snill Steam-bruker hadde laget et Steam Deck-oppsett som jeg lastet ned med et enkelt klikk og kan overføre direkte til Steam Controller. Dette er en litt pussig bonus for Steam Controller, ettersom det ikke er en funksjon i selve kontrolleren, men i Steam. Det Valve har gjort, er å åpne opp for den uendelige dybden av funksjonalitet som Steam Input tilbyr, og gjøre den tilgjengelig hvis du vil koble datamaskinen til TV-en og lene deg tilbake i sofaen. Du kan lage lag på lag med kommandoer og kontekstuelle oppsett, så mange at det nesten kan bli et spill i seg selv.

Denne store fordelen med kontrolleren kan derfor også sees på som en ulempe, ettersom det krever Steam for å få tilgang til denne ekstra funksjonaliteten. Hvis du ikke har tenkt å bruke den til Steam, kan du like gjerne se deg om etter en annen, for det finnes helt sikkert bedre standardkontrollere til en lavere pris. Heldigvis kan du enkelt legge til eksterne spill, apper og programmer via en snarvei i Steam, noe som åpner opp for flere muligheter. Det er nok ikke mange som er interessert i en Steam Controller som ikke bruker Steam, men det er viktig å nevne. Hvis Steam ikke kjører på datamaskinen, har kontrolleren et standardoppsett som en mus, slik at du kan navigere på skrivebordet, men hvis Steam kjører i bakgrunnen, er den fullt aktivert, og du kan f.eks. enkelt få opp et virtuelt tastatur i en nettleser.

Når det gjelder andre ulemper, er det verdt å merke seg at vibrasjonen er anstendig, men ikke i nærheten av å være på nivå med for eksempel PS5s DualSense. Styreputene har imidlertid utmerket haptisk tilbakemelding, akkurat som på Steam Deck. Det er heller ingen minijack-inngang, så det er ikke mulig å koble til for eksempel en mikrofon eller et hodesett. Jeg mistenker at dette er for å holde kostnadene nede, og kanskje er det en utfordring å få denne funksjonaliteten til å fungere med Steam, spesielt hvis du bruker Bluetooth, men det hadde vært fint å ha muligheten.

På mange måter er Steam Controller egentlig akkurat bra nok. Standardfunksjonaliteten er lik andre standardkontrollere, men ikke noe utenom det vanlige. De magnetiske pinnene er teoretisk sett en fin funksjon på grunn av holdbarheten, men funksjonaliteten er den samme. Hvis du er ute etter en kontroller uten ekstrafunksjoner, finnes det mange billigere alternativer som er lettere å få tak i og som fungerer like bra. Men hvis du kobler den sammen med Steam Input, sitter du igjen med det som muligens er den beste kontrolleren for PC, ettersom den åpner for et nesten uendelig utvalg av muligheter, slik at du kan spille selv de mest mus- og tastaturavhengige spillene mens du lener deg tilbake i sofaen. Den er langt fra Valves eksperimenter med den første Steam Controller, men bygger på all den erfaringen de har fått siden den gang, og som et resultat føles nesten alt ved den veldesignet og gjennomtenkt.