Steam Controller lanseres offisielt neste uke

I går fikk vi nyss om en lekket Steam Controller-gjennomgangsvideo som dukket opp på nettet. I artikkelen kunne vi ikke la være å spekulere i hva dette betydde for lanseringen av det nye maskinvaretilbehøret, og nå trenger vi ikke å spekulere lenger. Valve har gitt ut en ny video som viser frem kontrolleren, og bekrefter utgivelsesdatoen samt prisen offisielt.

Steam Controller lanseres den 4. mai, og er tilgjengelig for ønskeliste i Steam Store akkurat nå. Den vil koste £85/$99, og kommer med magnetiske tommelstikker, 4x haptiske motorer, 35+ timers spilling på en enkelt lading, og en ladepuck med magnetisk lading. Det er også bemerket at inngangene gjør at du kan spille alle spill i Steam-biblioteket ditt, noe som er interessant med tanke på at noen spill ikke nødvendigvis er designet for kontrollerstøtte. Disse styreputene må fungere omtrent som en mus, da, for å støtte de spillene som ikke er laget med kontrollere i tankene.

I videoen nedenfor ser vi at det også finnes mye programvare som støtter Steam Controller. Du kan tilordne knapper etter eget ønske, tilpasse hvordan du bruker kontrolleren, f.eks. som en mus, og endre ting som grepssensorens rekkevidde og reaksjonsevne. Alt dette er ganske kjekt, og vi håper det unnskylder den høye prislappen når Steam Controller lanseres neste uke.