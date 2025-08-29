Steam Deck 2 er angivelig forsinket til 2028

HQ

Valve rystet PC-verdenen for tre år siden med lanseringen av Steam Deck. Selv om den aldri klarte å konkurrere med Nintendos Switch i salg, viste den håndholdte konsollen seg likevel å være en suksesshistorie, og økte rekkevidden til SteamOS, som nå også tilbys på konkurrerende bærbare PC-enheter.

Men det brennende spørsmålet gjenstår: Når får vi se Steam Deck 2? Ifølge innsidere i bransjen kommer det til å ta en stund. Rapporter tyder på at Valve for tiden fokuserer på å utvikle en hjemmekonsoll som skal konkurrere direkte med PlayStation og Xbox - et dristig og spennende trekk hvis det viser seg å være sant.

Når det gjelder Deck 2 i seg selv, er detaljene knappe. Tidlige spekulasjoner peker mot AMDs kommende RDNA 5-arkitektur, noe som vil innebære et betydelig sprang i ytelse sammenlignet med den nåværende modellen. Det planlagte lanseringsvinduet er en gang i 2028, noe som gir Valve god tid til å studere markedet, analysere konkurrentene og finpusse strategien for å levere en håndholdt enhet som kan være enda mer overbevisende.

Så, ser du frem til Steam Deck 2?