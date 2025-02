Steam Deck feirer tre år med håndholdt suksess

HQ

Det er nå tre år siden Valve imponerte verden med sin lille håndholdte PC, som på mange måter har redefinert det bærbare spillmarkedet og gjort tvilere til hengivne fans. Til tross for den noe turbulente lanseringen har Steam Deck klart å selge nesten fire millioner enheter. Dette overgår konkurrentene i samme segment med god margin, som Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go og MSI Claw, som til sammen skal ha solgt mindre enn to millioner enheter, altså ikke engang halvparten.

Ifølge markedsundersøkelsesfirmaet IDC (via The Verge) har Steam Deck hele tiden dominert, mye takket være det unike Proton-operativsystemet, tilpassbare kontroller og ekstrem verdi for pengene. De nyere håndholdte enhetene kan slå Steam Deck i ytelse, men ingen av dem har vært i nærheten av å matche populariteten til Valves maskin.

Sladderen om en potensiell oppfølger, en Steam Deck 2, har selvfølgelig pågått lenge. Men Valve ser ut til å ha en avventende holdning, antagelig i påvente av et betydelig teknologisk fremskritt, for å sikre at Steam Deck forblir en dominerende kraft i markedet.

