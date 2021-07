Steam Deck kan kjøre alle de nyeste spillene ifølge Valve

Håndholdte konsoller har alltid haltet litt etter hjemmekonsoller og ikke minst PC når det kommer til ytelese. De siste årene har dog forskjellen blitt sakte, men sikkert utvisket mer og mer og Nintendo Switch er nå hjemsted for AAA-spill som The Witcher 3: Wild Hunt og Doom Eternal, i tillegg til at mobiler og nettbrett kan levere opplevelser som minner om hva man finner på de større skjermene.

Med Valves Steam Deck virker det nå som at en håndholdt maskin for første gang eliminerer forskjellen - i hvert fall når det kommer til støtte av titler. Valve forteller nemlig at de ennå ikke har funnet et nyere spill som deres håndholdte PC/konsoll-hybrid ikke kan håndtere.

"We've been looking at various games the past few years in the back catalog, but the real test for us was games that were coming out last year. They just couldn't really run very well on the previous types of prototypes and architectures we were testing. This is the first time we've achieved the level of performance that is required to really run the latest generation of games without problems. All the games we wanted to be playable is, really, the entire Steam library. We haven't really found something we could throw at this device that it couldn't handle," forteller Valve-koder Pierre-Loup Griffais til IGN.

Med flere aktive konsollgenerasjoner, unike konsoller som Nintendo Switch og Xbox Series S, samt flere konfigurasjoner i PC-landskapet, skal utviklerne i høyere grad fokusere på å skape fleksible spill som kan levere på flere forskjellige nivåer av hardware.