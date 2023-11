Steam Deck OLED annonsert med bedre batteri og mye mer

HQ

Magnus er langt fra den eneste som synes Steam Deck er fantastisk, så det er ikke rart at Valves bærbare spillenhet har solgt veldig bra. Dette har også ført til en rekke spørsmål om Steam Deck 2, noe Valve stadig har gjentatt er mange år unna. Det betyr ikke at vi må vente lenge på en bedre versjon.

Valve har annonsert det som i ekte Nintendo-stil kalles Steam Deck OLED. Det mest oppsiktsvekkende med denne nye versjonen er selvsagt at den har en 7,4-tommers OLED-skjerm, noe som betyr at vi får lysere og bedre farger på en bitte litt større skjerm som kan levere 90 Hz.

Et annet høydepunkt er det nye 50 Whr-batteriet som gir oss lengre batterilevetid. I tillegg kommer en 2,5 meter lang ladekabel, raskere nedlastinger takket være Wi-Fi 6E-støtte og en noe lavere vekt, så det er ingen tvil om at dette vil friste mange eksisterende Steam Deck-eiere til å oppgradere og selvsagt få enda flere til å kjøpe Valves håndholdte spillenhet for første gang. Du må imidlertid betale for det, for Steam Deck 512 GB OLED vil koste 549 dollar og Steam Deck 1 TB OLED vil koste 649 dollar når de lanseres i noen få territorier 16. november. Norge er dessverre ikke blant disse.