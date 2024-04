Steam endrer refusjonsreglene

HQ

Steam har gjort en tilsynelatende liten, men betydelig endring i retningslinjene for refusjon. Du vil ikke lenger kunne spille et spill i avansert tilgang i mer enn to timer før du ber om refusjon, noe som vil stoppe mange fra å få tilgang til et smutthull.

I et nytt innlegg fra Steam skisserer de at alle timer spilt i tidlig eller avansert tilgang vil telle med i de to timene med spilletid du har lov til før du kan få refusjon uten å stille spørsmål.

Den 14-dagers perioden som refusjoner er tillatt innenfor vil imidlertid ikke endres, så selv om du har avansert tilgang, begynner de 14 dagene fra dagen for spillets egentlige utgivelse. Hvis du for eksempel spiller et spill i en time under tidlig tilgang den 10. april, men det slippes den 15. april, har du fortsatt til den 29. april på deg til å kreve refusjon hvis du ikke liker det.

Men hvis du legger inn flere timer før det, er du i litt av en pickle. Hvis du ikke er en fan av tidlig eller avansert tilgang, er det ingen grunn til å bekymre deg, men hvis du hadde brukt dette smutthullet, er det best å merke seg.