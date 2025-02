Steam har avslørt datoene for alle kommende salg på plattformen

HQ

Valve har publisert den fullstendige tidsplanen for Steams kommende salg, eller festivaler som de ofte kalles, i 2025. Tilbake i juli avslørte Valve alle de spesielle begivenhetene som kommer i første halvdel av dette året, og nå har de dekket hele 2025. Dette inkluderer både sesongmessige og sjangerspesifikke, og den fullstendige listen kan du sjekke ut nedenfor.



Couch Co-Op Fest: 10-17 februar



Steam Next Fest - februar 2025: 24. februar - 3. mars



Visual Novel Fest: 3.-10. mars



Steam Vårsalg: 13.-20. mars



City Builder & Colony Sim Fest: 24.-31. mars



Sokoban Fest: 21.-28. april



Wargames Fest: 28. april - 5. mai



Creature Collector Fest: 12.-19. mai



Zombies vs. Vampires Fest: 26. mai - 2. juni



Steam Next Fest - juni 2025: 9.-16. juni



Fiskefest: 16.-23. juni



Steam Summer Sale: 26. juni - 10. juli



Automatiseringsfest: 14.-21. juli



Racing Fest: 28. juli - 4. august



4X Fest: 11.-18. august



Third Person Shooter (TPS) Fest: 25. august - 1. september



Political Sim Fest: 8.-15. september



Steam Høstsalg: 29. september - 6. oktober



Steam Next Fest - Oktober 2025: 13.-20. oktober



Steam Scream 4: 27. oktober - 3. november



Animal Fest: 10.-17. november



Sports Fest: 8.-15. desember



Steam Winter Sale: 18. desember - 5. januar



Kort sagt er det mye å se frem til for de som ønsker å få mest mulig ut av sine hardt opptjente penger. Grunnen til at de er annonsert så tidlig, er for å gi utgiverne god tid til å forberede sin deltakelse. For mer informasjon og detaljer om hvert arrangement, kan du besøke det offisielle Steam-nettstedet eller følge med på oppdateringene deres på sosiale medier.

Kjøper du vanligvis spill til full pris, eller holder du deg til spesielle kampanjepriser?