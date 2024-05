Steam har blitt forbudt i Vietnam

HQ

Av grunner som fortsatt er ukjente, har Steam blitt forbudt i Vietnam.

En mulig forklaring på dette merkelige trekket, som påpekt av Vietnamnet.vn, er at lokale spillutviklere nylig har klaget over at det er vanskelig for dem å konkurrere med de tusenvis av internasjonale spillene på plattformen. Spill som utvikles lokalt må godkjennes av myndighetene, og den samme prosessen gjelder ikke for andre internasjonale titler.

GamesIndustry.biz har også spekulert i at forbudet skyldes "Valves forretningsvirksomhet".

I skrivende stund har Steam ikke bekreftet den nøyaktige årsaken til at plattformen ble blokkert for brukere i regionen.

Takk, Eurogamer.