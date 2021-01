Steam har flere månedlige brukere enn PlayStation og Xbox

Du ser på Annonser

Valve har presentert interessant data for 2020, og det viser seg at de nå er større enn både PlayStation og Xbox.

Steam kan nemlig skryte av 120 millioner aktive brukere hver måned, mens PlayStation har 102 millioner og Xbox har 90 millioner. Steam bruker den pågående pandemien som en forklaring til hvorfor folk spiller mer spill nå:

"While Steam was already seeing significant growth in 2020 before COVID-19 lockdowns, video game playtime surged when people started staying home, dramatically increasing the number of customers buying and playing games, and hopefully bringing some joy to counter-balance some of the craziness that was 2020"

Takk, VG247