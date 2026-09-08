Steam har hittil i 2026 generert 15 milliarder dollar

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Det viser seg at 2026 har vært et ganske bra år for spill på Steam. Hvem trenger Grand Theft Auto VI, når Valves digitale markedsplass allerede har generert 15 milliarder dollar i bruttoinntekter før vi engang er helt inne i høsten? Dette betyr selvfølgelig ikke at pengene havner direkte i lommen til Gabe, men det er likevel et imponerende tall som viser at kongen av PC-plattformene fortsatt leverer utrolige resultater.

Ifølge data samlet inn av Rhys Elliott fra Alinea Analytics, utgjorde seks nye spill som kom på Steam i 2026 i underkant av 1 milliard dollar, og sto for 6,6 % av det enorme tallet på 15 milliarder dollar. De er: Forza Horizon 6 (210,5 millioner dollar), Crimson Desert (203,3 millioner dollar), Resident Evil Requiem (200,9 millioner dollar), Slay the Spire II (148,4 millioner dollar), Subnautica 2 (139,2 millioner dollar) og Meccha Chameleon (89,8 millioner dollar). Det er verdt å nevne at to av disse spillene er nye IP-er, som faktisk utgjorde 63 % av all omsetningen fra listen over de 100 mest solgte nye spillene på Steam. Men hvis man trekker Crimson Deserts enorme omsetning fra dette tallet, synker prosentandelen ganske betydelig.

Gamle spill og etablerte IP-er står fortsatt for størstedelen av inntektsgenereringen på Steam. De 100 mest solgte nye spillene utgjorde bare rundt 15,9 % av Steams bruttoinntekter så langt i 2026. Likevel gir det oss alle litt håp om at «franchise-trettheten» kan avta med tiden når spill som Crimson Desert dukker opp og viser at nye IP-er kan lykkes.