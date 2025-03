Steam har nådd over 40 millioner samtidige brukere

HQ

I løpet av 2024 har vi hatt flere anledninger til å rapportere om hvor enormt vellykket Steam er, med milepæl etter milepæl, senest i desember da Valves tjeneste hadde over 39 millioner samtidige spillere. Å nå 40 millioner var selvfølgelig bare et spørsmål om tid - og nå har det skjedd.

SteamDB rapporterer via Bluesky at det på søndag var 40 017 061 personer som var logget inn og spilte (vi mistenker at populariteten til Monster Hunter: Wilds bidro sterkt til dette). Til sammenligning husker vi at Steam nådde en topp på 33,7 millioner samtidige spillere i januar 2024, noe som viser den utrolige hastigheten Steam fortsetter å vokse med.

Det tjener også som en påminnelse om hvorfor Microsoft og Sony lenge har valgt å gi ut spillene sine på PC. Markedet er rett og slett så stort at det har blitt nesten umulig å ignorere.