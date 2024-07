Steam-hiten Banana har nå kloner

HQ

Vi har tidligere skrevet om Steam-hiten Banana, men hvis du ikke er kjent med det, er det i hovedsak et klikkspill der det ikke er noe annet enn Banana på skjermen. Du kan tilpasse Banana ved å betale ekte penger, men ellers er det ikke så mye annet å gjøre.

Til tross for det har spillet blitt så populært at det til og med har skapt kloner. Nå finnes det Melon og Tapple, som begge tilbyr samme premiss, men med forskjellige frukter. Alle vil visst prøve seg på kongen.

Ser vi på SteamDB, kan vi se at disse fruktige familiene ikke gjør det like bra som Banana. Melon har et topp antall spillere på rundt 14 000, og Tapple klarer akkurat å slå det med mer enn 17 000 spillere.