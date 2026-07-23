Steam innfører store forbedringer av ønskelister og gaver i de siste oppdateringene

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Steams siste oppdateringer gir store forbedringer av ønskelisten og gavesystemene i butikken. Ønskelistene dine kan nå organiseres mye enklere, og gavesystemet er blitt mye mer tilgjengelig, noe som betyr at du nå kan be bestemor om å gi deg mer enn bare et gavekort, så lenge hun er villig til å våge seg ut på internett for å finne et spill til deg.

Når det gjelder forbedringene for gaver, som beskrevet i et nytt innlegg fra Steam, har gjestekassen blitt gjort mer tilgjengelig. Da den ble introdusert i 2024, gjorde den det mulig for folk å kjøpe varer på Steam uten å ha en konto. Men den lot dem bare kjøpe gavekort og maskinvare. Nå kan du kjøpe hvilket som helst spill på Steam med gjestekassen.

I tillegg slipper du nå å spørre folk om Steam-brukernavn og kan gi gaver direkte via e-post. Kravet om at man må være venner på Steam for å sende gaver er også fjernet, og du kan nå kjøpe en gave til noen direkte fra ønskelisten deres – noe som kommer godt med takket være de nye endringene i ønskelistekoblingene.

Ønskelistene lar deg nå også lage dine egne kategorier, slik at du kan dele opp ønskelisten din hvis du har hundrevis av spill der. Du vil også få varsler om at demoer er tilgjengelige for spill på ønskelisten, og du har en flott ny knapp for å installere og spille dem med en gang.