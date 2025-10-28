Steam inviterer til nok et stort salg med Steam Scream Fest IV

HQ

Steam Autumn Sale har vært og gått, men nå har en annen begivenhet kommet for å plukke de resterende midlene fra lommeboken din. Steam Scream Fest er tilbake med sin fjerde iterasjon, og gir oss rabatter som primært fokuserer på skrekkspill.

Det er ikke å si at dette arrangementet utelukkende er basert på skrekk. Hollow Knight befinner seg for eksempel øverst på listen over populære titler, og noen skrekkhits som Resident Evil: Village er ikke engang på salg.

Men hvis du ser gjennom spillene på Steam Scream Fest IV, vil du sannsynligvis finne mange spill som holder deg våken om natten mens vi teller ned de siste dagene til Halloween. Sons of the Forest, Dying Light og oppfølgeren, Cronos: The New Dawn, The Quarry, The Walking Dead og flere stiller opp Steams butikksider med ganske betydelige rabatter.

Steam Scream Fest IV er tilgjengelig akkurat nå, og varer frem til 3. november kl. 18:00 GMT/19:00 CET.