Steam kunngjør salgsdatoer for 2025

Vi er bare litt over halvveis gjennom 2024, men det ser ut til at mange mennesker allerede gleder seg til 2025. I det minste ser det ut til at den som lager nettstedsinnlegget som skisserer det kommende Steam-salget, er hypet for det nye året.

I et nytt innlegg skisserer Valve de kommende salgene for første halvdel av 2025, fra Real-Time Strategy Fest som starter i januar til det store sommersalget i midten av juni og begynnelsen av juli. Sjekk ut hele listen nedenfor :



Real-Time Strategy Fest: 20. - 27. januar



Idler Fest: 3.-10. februar



Couch Co-Op Fest: 10. - 17. februar



Steam Next Fest: Februar-utgaven: 24. februar - 3. mars



Visual Novel Fest: 3. - 10. mars



Steam Vårsalg: 13. - 20. mars



City Builder & Colony Sim Fest: 24. - 31. mars



Sokoban Fest: 21. - 28. april



Wargames Fest: 28. april - 5. mai



Creature Collector Fest: 12. mai - 19. mai



Zombier vs. vampyrer-fest: 26. mai - 2. juni



Steam Next Fest: June Edition: 9. - 16. juni



Fiskefest: 16. - 23. juni



Steam Summer Sale: 26. juni - 10. juli



Vi har selvfølgelig fortsatt mange Steam-salg igjen i 2024. Vi forventer at de store sesongbaserte salgene kommer til høsten og vinteren som vanlig, så hvis det er noen spill du er desperat etter, er det best å holde øynene åpne.