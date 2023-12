Steam lar deg nå skjule de rareste spillene dine fra biblioteket ditt.

HQ

I forrige måned oppdaget vi at det så ut til at Steam i fremtiden ville la brukerne skjule bibliotekene sine for nysgjerrige øyne. Nå, med den nyeste betaversjonen av Steam-klienten, er denne oppdateringen her, sammen med noen endringer i handlekurven.

Men først er det personvernsendringene. Nå kan du i stor grad skjule spillene dine for venner og andre brukere. "Fra og med i dag kan du markere bestemte spill som private, og de vil forsvinne fra alle steder der andre enn deg kan se dem", skriver Valve. "Det inkluderer: eierskapet ditt, status i spillet, spilletid og aktivitet i spillet. Denne ekstra kontrollen gjør at du kan holde mesteparten av Steam-biblioteket ditt synlig for vennene dine, slik at de kan se hva du spiller og bli med, samtidig som du kan holde noen få av spillene for deg selv."

At det ikke bare er mulig å veksle mellom å ha biblioteket privat og offentlig, er bra for dem som har noen få spill de ønsker å skjule. For de fleste brukere vil nok ikke dette ha så mye å si, men for de av dere som av og til går inn i NSFW, vil det være en flott funksjon. Steam tillater tross alt stort sett hva som helst i butikken, så det finnes nok noen av dere som har ting å skjule.

De nye handlekurvsfunksjonene ser ut til å ha større appell, og de lar deg kjøpe flere gaver uten å gå gjennom kjøpsprosessen flere ganger. Du får bare tilgang til dette alternativet hvis du er med i betatestingen av Steam-klienten, noe du kan gjøre via grensesnittfanen i Steam-innstillingene.