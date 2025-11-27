Steam legger til offisiell støtte for Switch 2 Pro Controllers

HQ

Mange ble sjokkerte da Nintendo kunngjorde prislappen på den nye Pro-kontrolleren for Switch 2, siden det viste seg å være den dyreste standardkontrolleren noensinne. Heldigvis var den god, og vi ga den høy karakter i vår anmeldelse.

Og hvis du er veldig glad i denne kontrolleren, kan vi nå kunngjøre at den nettopp har blitt enda bedre. I oppdateringslisten for den siste oppdateringen av Steam-klienten kan vi lese at Valve har "lagt til støtte for Nintendo Switch 2-kontrollere som er koblet til via USB i Windows." Og de gode nyhetene for PC-elskende Nintendo-spillere slutter ikke der, for de har også "lagt til støtte for GameCube-adaptere i Wii U-modus med rumble på Windows."

Dette betyr at hvis du vil, kan du nå spille Steam-spillene dine med Nintendos nye Pro Controller uten problemer - eller til og med med en Gamecube-kontroller.

Hva er din favorittkontroller for Steam?