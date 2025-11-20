"Steam Machine gjør i utgangspunktet Microsofts verste mareritt til et leveringsprodukt," sier analytiker

HQ

I en stund nå har vi vært i stand til å se hvor Xbox sikter med sin plattform. I stedet for å få deg til å kjøpe en Xbox med kule eksklusiviteter som bare kan spilles på plattformen, virker Microsofts spilldivisjon i stor grad fokusert på ideen om å være stedet du går til for skystrømming og abonnementstjenester. En Steam-konkurrent, kanskje, hvis det ikke var for det faktum at Steam nå tråkker Xbox på tærne med sin nye Steam Machine.

"Steam Machine gjør Microsofts verste mareritt til et produkt som kan leveres", sier analytiker Joost van Dreunen, professor ved NYU Stern School of Business, til GamesRadar. "Det skyver Microsoft lenger ned på den veien de allerede går, der Game Pass og skytilgang betyr mer enn plastbokser."

"Den strategiske risikoen er at Valve blir den foretrukne PC-konsollhybriden, noe som betyr at Xbox-spill styrker Steams økosystem mer enn Microsofts eget," fortsatte han.

"Xbox-konsollsalget har virkelig slitt," la DFC Intelligence-grunnlegger og analytiker David Cole til. "Steam Machine er bare nok et tegn på at det kanskje ikke er plass i markedet for et dedikert Xbox-konsollsystem."

Vi kan selvsagt ikke se inn i fremtiden, men det ser ut til at Steam Machine kan skape bølger i bransjen hvis Valve gjør sitt andre forsøk på å lansere en konsoll riktig. Med Xbox tilsynelatende nede og ute av konsollkrigen for godt, er det plass til et nytt stort navn.