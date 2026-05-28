Steam Machine kan bli så dyr at det får deg til å tenke deg om to ganger

Lekkasjer, hint og rykter: hva mer vil du ha? Valves Steam Machine kommer, og nå, ifølge en ny lekkasje i det minste, var den planlagte Steam Machine-prisingen fra to måneder siden "fortsatt høyere enn dagens Steam Deck-priser", som rapportert av Tech Power Up.

Nylig økte Valve prisene på sin eksisterende Steam Deck-maskinvare over hele linjen med så mye som $ 300. Og nå har en bransjeinnsider Brad Lynch sammenlignet den oppdaterte Steam Deck-prisingen med det han hadde hørt om startprisen på Steam Machine.

Så det ser ut til at Steam Machine-prisen mot slutten av mars var høyere enn den nåværende $ 949 toppnivået Steam Deck OLED, og at den nåværende Steam Machine-prisen sannsynligvis vil være enda høyere på grunn av pågående minne og generell maskinvaremangel og prisøkninger.

Ifølge Lynch var Steam Machines tidligere priser høyere enn inngangsnivået 512 GB Steam Deck OLED, som starter på $ 789.

Alt dette når det gjelder Steam Machines lansering og prising, er fortsatt bare spekulasjoner.