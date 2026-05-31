Steam Machine-lansering kan være nærmere enn vi trodde

Valve ser ut til å nærme seg lanseringen av sin nye - og potensielt veldig dyre - Steam Machine. Ifølge Gamerant har en såkalt "Welcome Tour" for enheten dukket opp i Steams backend, noe som får mange til å spekulere i at utgivelsen kan være mye nærmere enn Valve selv har antydet så langt.

Nøyaktig hva turen innebærer ser ikke ut til å være veldig omfattende for øyeblikket, men den avslører blant annet at Steam Machine vil ha et microSD-kortspor - noe som neppe er en overraskelse med tanke på Steam Decks design. Det som er interessant er at Valve tidligere har gjort lignende ting i forkant av maskinvarelanseringer, hvor backend-materiale har dukket opp en stund før produktet faktisk ble utgitt.

Valve har fortsatt ikke bekreftet en eksakt lanseringsdato for Steam Machine, men hvis denne lille backend-lekkasjen betyr noe, kan det hende at ting begynner å bevege seg. Og etter Steam Deck-suksessen føles det absolutt som om mange mennesker er nysgjerrige på om Valve kan gjøre det samme for stue-PC-en.

