Steam Machine-prislekkasje antyder en $ 1,000-spill fra Valve

Forventningene er høye til Valve og deres kommende nye maskinvare, ikke minst Steam Machine - den lille vidunderboksen fylt med store løfter. Men hvor mye kommer den egentlig til å koste? Prisen er tross alt avgjørende for salget, og med tanke på de eskalerende kostnadene for NAND og RAM, har dette vært et hett diskusjonstema de siste månedene.

Nå har vi kanskje svaret. Ifølge lekket prisinformasjon fra en forhandler vil Steam Machine koste rundt 950 dollar for innstegsmodellen med 512 GB lagringsplass, eller rundt 1070 dollar for den litt kraftigere 2 TB-modellen.

Dette er selvfølgelig bare estimerte priser basert på valutakonvertering, og med tanke på mulige påslag fra forhandleren, kan den faktiske prisen være lavere. Valve har ikke kommentert selve informasjonen, og forklaringen på forsinkelsen antas å skyldes den nevnte krisen i bransjen, med eskalerende kostnader for spesifikke komponenter.

Valve har også tidligere bekreftet at de ikke har planer om å subsidiere prisen. Uansett er det klart at maskinen vil koste litt mer enn Playstation 5 eller Xbox Series X, men vil likevel (forhåpentligvis) være et attraktivt valg for de som ønsker en ryddig og enkel spill-PC i stua eller på kontoret.

Kommer du til å skaffe deg en Steam Machine? Og forutsatt at prisinformasjonen ovenfor er korrekt, synes du den er rimelig?