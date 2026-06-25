Steam Machine skulle egentlig ha vært mye billigere

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Valve har kunngjort prisen på sin Steam Machine. 2 TB-versjonen koster 1 349 dollar, og et 2 TB-pakketilbud med Steam Controller koster 1 428 dollar. Enheten lanseres offisielt 30. juni 2026. Valves ingeniører har nå antydet at Steam Machine opprinnelig var priset til rundt 750 dollar, men den globale RAM-mangelen drev den endelige prisen opp til 1 049 dollar ved lanseringen, ifølge Tweak Town.

Ingeniør Yazan Aldehayyat sa at den endelige prisen er «betydelig høyere» enn det selskapet opprinnelig hadde planlagt. Prisøkningen som Steam Machine opplevde, var «sannsynligvis lik» den som Steam Deck gjennomgikk.

Årsaken til denne prisøkningen er den pågående globale DRAM-mangelen.

Likevel er interessen for Steam Machine fortsatt stor. Valve ønsker å få flere til å spille PC-spill via SteamOS, men 1 049 dollar er litt for mye for mange. Vi får bare vente og se hva som skjer.