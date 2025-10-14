Steam når nye høyder med 41 millioner samtidige spillere

HQ

Spillere fortsetter å strømme til PC-en i hopetall, og ingen steder er det tydeligere enn i Steams siste og utrolig imponerende tall. Den nye rekorden - svimlende 41,6 millioner samtidige spillere som alle er online samtidig. Mer enn dobbelt så mange som for bare fem år siden. En enorm seier.

Men det forteller ikke engang hele historien. For ser vi bare et par år tilbake - nærmere bestemt til januar 2024 - nådde antallet samtidige spillere rundt 33 millioner. Det betyr at Steam siden da har klart å tiltrekke seg nesten ti millioner nye samtidige brukere - minst. Og det bare i løpet av to år. Hvis vi spoler enda lenger tilbake til like før pandemien i 2020, lå rekorden på rundt 19 millioner samtidige spillere.

Det er selvfølgelig mange gode grunner til suksessen. PC-spill har blitt mer normalisert og tilgjengelig enn noen gang før. Det gamle stigmaet om at PC-spill er et komplisert rot er borte, og i tillegg har Steam klart å opprettholde sin svært kunde- og brukervennlige tilnærming. For ikke å snakke om de mange gode tilbudene og rabattene.

Er du en av de mange nye spillerne som har begynt å spille på Steam de siste fem årene?